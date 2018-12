Morta schiacciata dal cancello di casa

Foto di repertorio (Fotogramma)

Tragedia a Mugnano, in provincia di Napoli, dove una donna di 60 anni è stata travolta dal cancello scorrevole all'esterno della sua abitazione in via della Resistenza. La donna è morta sul colpo. I Carabinieri si sono recati sul posto pera ricostruzione dell'accaduto e per l'avvio delle indagini.