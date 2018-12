Fiamme e fumo, brucia impianto di rifiuti a Roma

Una colonna di fumo nero e denso e odore di bruciato in tutto il quadrante nord est della Capitale, fino al centro, per l'incendio divampato stamane all'impianto di trattamento dei rifiuti Tmb Salario di Roma. Le fiamme si sono propagate da un capannone di circa 2000 metri quadrati e sul posto sono al lavoro circa 40 uomini dei vigili del fuoco.

Sull'incendio la Procura di Roma ha aperto un’indagine: il pm Carlo Villani, che già aveva un fascicolo sulla struttura nelle quali si ipotizzava il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata, è andato sul posto. Al momento è presto per poter stabilire se il rogo sia doloso. I magistrati capitolini attendono anche un’informativa da parte dei Carabinieri.



L'incendio nell'impianto, più volte oggetto di contestazioni da parte dei cittadini che vivono nella zona, è al centro della cabina di regia convocata dal Campidoglio. Dalla regione Lazio intanto si comunica che "le prime misurazioni effettuate da Arpa Lazio nelle tre centraline vicine al Tmb Salario non registrano valori fuori norma per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria".

"Le tre centraline della rete fissa di monitoraggio più vicine all’impianto sono: Bufalotta, Villa Ada, Francia. I dati orari dei parametri di biossido di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo e benzene risultano in linea - si sottolinea - con quelli misurati nelle giornate precedenti e al di sotto dei limiti di legge. Anche alla luce della prima analisi della direzione prevalente dei venti, sono stati analizzati i dati orari delle altre centraline potenzialmente interessate dal passaggio della nube".

"I dati orari dei parametri di biossido di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo e benzene risultano in linea con quelli misurati nelle giornate precedenti e al di sotto dei limiti di legge. Per quanto riguarda il particolato (Pm10) gli strumenti presenti eseguono misure giornaliere che saranno disponibili nella mattina di domani. Nell’area interessata sono stati installati due campionatori: uno ad alto volume ed uno gravimetrico. Una volta effettuati i campionamenti, sarà possibile eseguire presso i laboratori dell’Agenzia le analisi dei microinquinanti (diossine, furani, Pcb), del particolato (Pm10) e dei metalli e Idrocarburi policiclici aromatici (Ipa)”.

"CHIUDETE LE FINESTRE" - "In seguito all'incendio nell'impianto Tmb Salario, per ragioni precauzionali, in attesa dei dati delle misurazioni dell'aria da parte di Asl e Arpa Lazio, le raccomandazioni sono di chiudere le finestre laddove si percepisce odore, ma soprattutto evitare attività all'aria aperta ed evitare di consumare prodotti colti nell'area circostante all'incendio". Così in una nota il Campidoglio.

USB: "NOI INASCOLTATI" - ''L'incendio divampato nella notte all'interno dell'impianto Ama di trattamento meccanico biologico dei rifiuti di Via Salaria non è altro che un disastro ambientale che si poteva evitare. Da anni l’Unione Sindacale di Base sta denunciano ad azienda, Comune e organi di controllo, una gestione pericolosa dell'impianto''. Lo scrive in una nota l'Unione Sindacale di Base Federazione di Roma.

''Dopo la chiusura di Malagrotta, tutti gli impianti Ama si sono trasformati in veri e propri siti di stoccaggio dei rifiuti, da avviare alla trasferenza in altri siti fuori Roma. Questa attività, oltre a creare pericolose discariche in prossimità dei centri abitati, ha ridotto notevolmente la capacità e la qualità del trattamento dei rifiuti fino a trasformare gli impianti TMB in bombe ambientali per i residenti e per i lavoratori che operano all’interno'', continua la nota di Usb.

''Ci domandiamo come mai, nonostante le continue segnalazioni di USB e dei cittadini, nessuno sia intervenuto tempestivamente per scongiurare questo disastro ambientale. Ci aspettiamo che ora le indagini vengano svolte con puntualità, soprattutto per quanto attiene ai rilievi della qualità dell'aria, e che la negligenza di tutti gli eventuali responsabili venga punita severamente'', conclude Usb.