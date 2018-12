Donna si getta nel Tevere: si cercano le figlie neonate

Sommozzatori e agenti di polizia sul luogo del ritrovamento del corpo della donna (Fotogramma)

Tragedia a Roma dove una donna si è suicidata lanciandosi da Ponte Testaccio. Il corpo della 38enne italiana è stato ritrovato poco prima delle 12 dai sommozzatori della Polizia fluviale nel Tevere, all'altezza di Ponte Marconi. A dare l'allarme era stato questa mattina un passante che aveva notato la donna sul ponte. Al momento non si ha notizia delle due figlie neonate, gemelline di sei mesi per le quali proseguono le ricerche. A denunciare al commissariato Celio la scomparsa della trentottenne e delle bambine è stato il marito della donna che al risveglio questa mattina non ha trovato nessuno in casa. La Procura di Roma ha aperto un' inchiesta per omicidio-suicidio.