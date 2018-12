Casa in fiamme, morta una coppia

(Fotogramma)

Tragedia a Monterchi, in provincia di Arezzo, dove due persone sono morte nell'incendio del loro appartamento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti verso le 5 di questa mattina per spegnere le fiamme. Ancora da chiarire le origini del rogo ma tra le ipotesi c'è quella del malfunzionamento di una stufa a legna. Per i due anziani non c'è stato nulla da fare: marito e moglie erano già deceduti all'arrivo dei soccorsi. Sul posto i Carabinieri di San Sepolcro.