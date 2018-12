(Afp)

L'Etna si risveglia. Una frattura eruttiva si è aperta alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva, mentre dal vulcano si è alzata una nube di cenere. I sensori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno registrato uno sciame sismico di 130 scosse - tra Milo, Linguaglossa, Ragalna e Zafferana Etnea - la più forte delle quali ha superato magnitudo 4.

"Dalle 08.50 locali è in corso un intenso sciame sismico - si legge in una nota di Ingv -. Nelle prime tre ore sono avvenute oltre 130 scosse, le maggiori delle quali sono state di magnitudo Ml = 4.0 (alle ore 13:08, localizzata nella zona di Piano Pernicana, fianco NE del vulcano, a 2 km di profondità e 6 km a W di Zafferana Etnea) e Ml 3.9 (localizzata nella zona di Monte Palestra fianco NO del vulcano)".