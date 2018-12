La massoneria sbarca su Instagram

(Fotogramma)

Massoneria su Instagram. Sbarca sulla piattaforma social di fotografie il Grande Oriente d'Italia, che ha appena ufficializzato il nuovo account dei liberi muratori con il nome utente di @GrandeOrienteIT.

Una svolta 2.0 per il Goi, che punta "a portare anche su Instagram", che conta oltre 19 mln di utenti in Italia "una corretta informazione per combattere il più possibile le ‘fake news’ che ci vedono protagonisti", spiegano dalla maggiore istituzione massonica italiana. "Con hashtag quali #Massoneria e #Freemason si contano decine di migliaia di foto, molte delle quali però con messaggi fuorvianti, spesso denigratori", sottolineano dal Goi.