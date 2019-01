Il Papa incontra il Circo di Cuba

Spettacolo di musica e balli, colori e acrobazie, durante l'udienza generale di Papa Francesco nell'Aula Paolo VI in Vaticano, con l'esibizione degli artisti del Circo di Cuba, presenti in questi giorni a Roma. "Con questo spettacolo, per cui ci vuole tanto sforzo e allenamento, loro portano bellezza - ha commentato il Pontefice al termine del piccolo 'saggio' - La bellezza sempre eleva il cuore e ci fa tutti più buoni, ci porta alla bontà e a Dio".

"Papa Francesco si è mostrato molto divertito", hanno poi riferito i circensi che hanno partecipato all'udienza generale in Vaticano. "Agli artisti ha detto che sono tutti bellissimi, invitando la comunità a continuare a portare il sorriso ai bambini di tutto il mondo". Il Pontefice ha anche scherzato con un giovane clown, dicendogli: "Vorrei prenderti quel naso rosso... mi piace molto e fa ridere il mondo" e accennando persino al gesto di acchiapparlo, prima di ringraziare tutti i circensi presenti per essere venuti a trovarlo.