Anief Cisal: "Nuovi concorsi ma niente fine precariato nella scuola"

Il piano predisposto dal Miur e dal governo attraverso la legge di bilancio, afferma Pacifico, "non stroncherà, pertanto, la piaga della supplentite: le procedure selettive ordinarie e straordinarie, infatti, andranno a stabilizzare solo una minima parte dei precari di lungo corso". "Gli stessi che i giudici e l’Europa chiedono invece di assumere in ruolo, in modo automatico, dopo 36 mesi di supplenze", ribadisce.

Secondo il presidente Anief, "invece di puntare tutto sui concorsi, il nuovo ministro dell’Istruzione avrebbe dovuto riaprire le Gae, come si è sempre sostenuto nei tribunali italiani ed europei, per sanare la posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma costretti a cambiare cattedra ogni anno: pensare che tutto possa risolversi con l’utilizzo dei concorsi, ancora meglio se straordinari, è stato un errore strategico, costato caro al governo Renzi; e ora potrebbe accadere lo stesso a quello del M5S e della Lega".

"I numeri parlano chiaro: non era mai successo che in un triennio andassero vacanti complessivamente 50 mila assunzioni in ruolo a fronte di un numero tre volte superiori di personale abilitato", dice Pacifico ricordando anche che "non entrerà in vigore, il 1° gennaio, il decreto legislativo 66/2017 attuativo della legge 107/15 sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: con la legge di bilancio, il 29 dicembre al voto finale della Camera, la sua messa in atto è stata posticipata al 1° settembre 2019".

"Gli otto mesi di tempo -spiega Pacifico- serviranno al ministero dell’Istruzione, su spinta del governo, ad apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero ritornare nella competenza del Glh come richiesto da Anief".

Infine, avverte Pacifico, "si rompe il monopolio dei sindacati tradizionali: con l’inizio del 2019 la rappresentatività di Anief diventerà esecutiva".

"Manca solo la direttiva della ministra Giulia Bongiorno per avviare il tavolo per il rinnovo dell'accordo quadro, al quale parteciperà un nuovo sindacato: trascorsi questi adempimenti, il sindacato autonomo dovrà infatti essere ammesso ai tavoli negoziali, dove finalmente potrà battersi per il rispetto del diritto in ogni istituzione scolastica del Paese", sottolinea.

Tra le priorità che Anief Cisal intende affrontare, figurano il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019/2021, la contrattazione integrativa su mobilità e le sanzioni disciplinari.