"Brandine vuote e clochard per terra": la denuncia

Foto dal post di Giovanna Maria Seddaiu, consigliera del Municipio II di Roma

"Quelle che vedete sono brandine vuote dentro un'area protetta all'interno della Stazione Tiburtina, area allestita per l'emergenza freddo da Roma Capitale". Comincia così il post-denuncia su Facebook di Giovanna Maria Seddaiu, consigliera del Municipio II di Roma, che aggiunge: "Le ho scattate ieri notte dopo che per ore persone che dormono per strada e che erano state segnalate alla Sala Operativa Sociale dal #BaobabExperience chiedevano di entrare o comunque di sapere dove dovessero andare". "Alle 11.45 ancora stavano fuori con le brandine vuote perché c'erano 'emergenze' e forse arrivava qualcuno a occuparle - aggiunge -. Forse, mentre fuori c'era il certo. Il forse contro il certo. Ha vinto il forse, ma nel dubbio sono stati fatti entrare dopo la mezzanotte e fatti accomodare accanto all'area protetta, per terra, non sulle brandine, che sono rimaste vuote per tutta la notte ".

"Ci sarebbe da fare un lungo discorso sulla gestione delle emergenze in questa città, di come l'organizzazione sia complessa e poco pratica" e, conclude, forse, "troppo burocratica per doversi occupare di esseri umani" senza conoscere "le dinamiche di chi vive per strada, delle conseguenze, della povertà e della dignità della povertà".