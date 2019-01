Fiamme sul monte Martica

Un vasto incendio sta interessando il monte Martica, località Rasa, Varese. Le fiamme stanno devastando il bosco e la vegetazione, mentre sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, intervenuti con cinque mezzi, e il personale della protezione civile. Da ieri sera, dice Alberto Barcaro consigliere delegato alla Protezione civile della provincia di Varese, "sono all'opera oltre 150 persone per spegnere l'incendio, quasi cento volontari della Protezione civile e oltre 50 vigili del fuoco". Come "provincia abbiamo sul campo 11 volontari". Al momento sono attivi un Canadair e due elicotteri, attivati tramite il protocollo regionale, servizio di lavoro aereo in ambito di protezione civile per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi nel territorio regionale della Lombardia con base a Cassano Magnago nel varesotto ed Erba nel comasco". L'incendio, divampato nel pomeriggio di ieri e agevolato dal forte vento, ha già provocato danni: si stima che siano oltre 30 gli ettari di bosco divorati dal fuoco. Le operazioni di contenimento delle fiamme a protezione dei centri abitati sono ancora in corso e la situazione è costantemente monitorata. Il Canadair -spiega Barcaro- ha effettuato 17 lanci; questo velivolo opererà ancora per due ore circa, dopodiché verrà effettuato un cambio equipaggio a Genova e riprenderanno le operazioni di spegnimento". E "un nuovo rifornimento verrà effettuato a Cameri verso le 14.30 e in seguito altre due ore circa di operazioni, se necessario".

Inoltre, fa sapere il Comune di Varese, "questa mattina sono arrivati aerei per intervenire con ancora più efficacia". Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, in un post su Facebook, ha rassicurato i suoi concittadini, sottolineando che "gli uomini e le donne della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dell’AIB stanno lavorando senza tregua".