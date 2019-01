Matera 2019, il sindaco si commuove

Immagine di repertorio (Fotogramma)

L'emozione l'ha tradito. "Oggi la città ha acquisito la consapevolezza e la responsabilità di rappresentare l'Italia in Europa e nel mondo" ha detto il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, visibilmente commosso nel suo saluto alla cerimonia inaugurale per Matera Capitale europea della Cultura. "Questa responsabilità, questo traguardo, questo riconoscimento non è solo un fatto formale, è sentito in modo viscerale nella passione di questa città", aggiungendo di accogliere "i visitatori con il sorriso della fierezza".