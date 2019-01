"Torni in carcere", nuovi guai per Corona

(Fotogramma)

Non c'è pace per l'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona. Una nuova istanza per revocare l'affidamento terapeutico è stata presentata dalla Procura Generale di Milano per aver violato quanto disposto. In particolare avrebbe messo piede nel 'boschetto della droga' a Rogoredo, zona nota per essere frequentata da spacciatori e tossicodipendenti.