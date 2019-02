E' il World Nutella Day

Il primo World Nutella Day è stato istituito dalla blogger italo-americana Sara Rosso il 5 febbraio 2007. Amava a tal punto Nutella da pensare che meritasse una giornata di festa… Un'idea che ai fan di uno dei prodotti italiani più conosciuti al mondo è piaciuta moltissimo, al punto da darsi appuntamento sui social, in ogni parte del mondo per celebrare la loro passione ogni 5 febbraio condividendo foto, ricette, poesie e messaggi.

La storia - Forse pochi forse sanno che, in principio, Nutella è stata creata per rimediare alla scarsità di cacao dopo la Seconda guerra mondiale si legge sul sito ufficiale. Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, ha l'idea di creare una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo. Le dà la forma di un panetto, in modo da poterla tagliare e gustare su una fetta di pane, e la battezza 'Giandujot', dal nome di una celebre maschera del carnevale torinese. Il 14 maggio 1946 viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero. Nel frattempo Giandujot viene trasformata in un nuovo prodotto: una crema spalmabile chiamata SuperCrema. Nasce così l'antenata della famosa Nutella che viene battezzata così nel 1964. Con gli anni diventa un successo senza confini. Il 29 maggio 2005, 27.854 persone si sono radunate a Gelsenkirchen, in Germania, per partecipare alla più grande colazione continentale a base di Nutella - realizzata da soli 7 ingredienti (nocciole, zucchero, olio di palma, cacao, latte, lecitina e vanillina) - mai realizzata al mondo: un evento di proporzioni tali da entrare direttamente nel Guinness dei Primati.

Curiosità - Ogni anno viene prodotta 1,8 volte il giro del mondo di Nutella, per un peso che è uguale a quello dell'Empire State Building. Se mettessimo in fila tutti i vasetti venduti in un anno, si ricoprirebbe 8 volte la Grande Muraglia cinese e si percorrerebbe ben 26 volte il Danubio che unisce 10 Paesi in Europa.