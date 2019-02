Malore dopo asilo, muore bimbo di 3 anni

(FOTOGRAMMA)

Dramma a Bordighera. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri, delegati dalla procura di Imperia, sulla morte di un bambino di 3 anni avvenuta mercoledì pomeriggio nella località dell'estremo ponente ligure.

Secondo quanto ricostruito il piccolo - dopo il ritorno dall'asilo, intorno alle 18:30 - ha accusato un malore mentre si trovava a casa: è stato trasportato in ospedale ma è deceduto nonostante il tentativo di soccorso.



Sul corpo del bimbo non sono stati riscontrati traumatismi evidenti e non risultavano patologie pregresse. Per chiarire le cause del decesso si dovrà attendere l'autopsia.