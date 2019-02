Naufragio 117 migranti, Procura Roma chiede archiviazione

Foto di repertorio (Fotogramma)

La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto per omissione in atti di ufficio in merito al naufragio dello scorso 18 gennaio nel Mediterraneo, in acque libiche, che sarebbe costato la vita a 117 persone, come riferito dagli unici tre superstiti salvati dalla Marina militare italiana.

Come appurato dagli inquirenti coordinati dal procuratore Giuseppe Pignatone e dal pm Sergio Colaiocco infatti, la prima sala operativa ad aver ricevuto notizia della presenza di un gommone in difficoltà a 48 miglia dalla costa è stata quella libica, intorno alle 13.30, mentre la sala operativa della guardia costiera italiana viene a sapere dell'evento alle 14.21. La decisione della Procura capitolina quindi è legata al fatto che secondo le convenzioni internazionali la responsabilità del soccorso spetta alla prima sala operativa che ha notizia di un naufragio e la guardia costiera italiana era già stata informata dai libici alle 14.37 che stavano intervenendo. La motovedetta libica però, intorno alle 15.25 è tornata indietro a causa di problemi tecnici. La guardia costiera italiana dal canto suo si è comunque attivata dando l'allarme a tutte le navi del Mediterraneo ed effettivamente gli unici superstiti del naufragio sono stati salvati proprio dalla Marina militare del nostro Paese con l'intervento di un elicottero.