Furto di vestiti, Sue Ellen e Pamela ai domiciliari

Un'immagine del film 'Come un gatto in tangenziale'

Arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato per le gemelle di 39anni, Alessandra e Valentina, interpreti nel film 'Come un gatto in Tangenziale'. Le gemelle erano state già denunciate la scorsa estate per un furto in una profumeria di Roma, questa volta sono finite agli arresti per il furto di vestiti per un valore di 5mila euro. Sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Eur, a conclusione di attività d’indagine, ad aver eseguito l'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma. Il provvedimento cautelare è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, al termine di un’attività d’indagine diretta dal sostituto Procuratore Vincenzo Barba.

Le indagini traggono origine dal furto commesso il 13 dicembre del 2018 ai danni di un noto esercizio commerciale del quartiere Eur sito in viale Europa. Le donne dopo essere entrate nel negozio e aver distratto la commessa, hanno rubato vari capi di vestiario sottraendoli dagli scaffali e dai cassetti dell’attività commerciale per poi occultarli sotto la gonna. Le due sono riuscite così, nel giro di pochi minuti, ad impossessarsi di 18 articoli di maglieria per un valore di 4.790 euro. Le indagini, partite subito dopo la denuncia del commerciante, hanno consentito tramite l’analisi dei filmati estrapolati dal sistema di video sorveglianza di riconoscere e identificare le responsabili del furto. Dopo la notifica del provvedimento, le due donne sono state accompagnate in caserma e successivamente presso la loro abitazione in regime degli arresti domiciliari. Ad incastrare Sue Ellen e Pamela, questi i nomi delle gemelle nel film di Riccardo Milani, sono state quindi le immagini delle telecamere a circuito chiuso.