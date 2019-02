'Faccetta nera' su pista di pattinaggio

Immagine d'archivio (Fotogramma)

"Ho convocato in Comune il gestore della pista di pattinaggio. L’incontro si svolgerà domani mattina, vogliamo chiarire quanto accaduto". Così il sindaco di Limone Piemonte (Cuneo), Angelo Fruttero. interviene dopo la notizia che dall’altoparlante dell’impianto sportivo sono state diffuse canzoni fasciste, tra le quali 'Faccetta nera'.

"Sono amareggiato e arrabbiato. Si è trattato di un gesto idiota", sottolinea il sindaco, precisando che "l’impianto è comunale ma dato in gestione a privati" e che a diffondere le canzoni sarebbe stato "un addetto della pista di pattinaggio all’insaputa del gestore. Sarebbero in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare se sono stati compiuti reati".

"La nostra - dice - è una località di 1.500 abitanti, ci conosciamo tutti e non abbiamo estremismi né di destra né di sinistra. Non c’è nemmeno una sede di partito. Viviamo sul turismo e facciamo di tutto per accogliere la gente meglio che possiamo. Però poi succede che un giorno arrivi una persona che compia un gesto irresponsabile", conclude.