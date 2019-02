Anticiclone debole

(Fotogramma)

Anticiclone in via di indebolimento. In questi giorni, infatti, grazie alla presenza del grosso anticiclone a matrice sub-tropicale, è scoppiata la primavera sull'Italia con tanto sole e temperature fin verso i 20°C, specie al Centro Nord. Da venerdì però il possente anticiclone inizierà a mostrare segni di cedimento con l’ingresso di correnti più instabili e fresche di origine atlantica. Il team del sito ilmeteo.it avverte quindi che i primi segnali di svolta da questa situazione anomala (assenza di piogge al Nord da tante settimane e temperature ampiamente sopra la media) sono previsti a partire dal pomeriggio di venerdì, quando le prime nubi inizieranno a coprire il cielo dei settori occidentali, segnatamente in Liguria e Toscana. In questa fase non sono da escludere anche deboli nevicate sull’arco Alpino, specie sui settori di confine oltre gli 800-900 metri di quota.

Col passare delle ore, e per tutta la notte, entreremo nella fase clou del peggioramento, che si farà via via più intenso in particolare sulle regioni del Centro-Sud. Ci aspettiamo infatti piogge che dalla Romagna, Marche e dall'Abruzzo si porteranno gradualmente verso l’Umbria, il basso Lazio, la Campania, la Calabria tirrenica. Sono attesi anche dei temporali e nevicate sull’Appennino a quote medie (1500 metri circa).

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it, avverte che la perturbazione nella giornata di sabato interesserà il Sud, mentre al Centro il tempo migliorerà rapidamente. Rovesci e temporali interesseranno maggiormente le coste del basso Tirreno e localmente anche la Puglia. Questo primo ribaltamento meteo potrebbe essere un segnale importante anche in vista della settimana prossima, quando il flusso atlantico diverrà più protagonista sull’Italia inviando perturbazioni a ripetizione e il ritorno delle grandi piogge dopo tanto tempo.