Lazio-Roma, tensione alle stelle

Alcuni tifosi della Lazio hanno lanciato petardi e fumogeni in piazza Mancini e piazzale Maresciallo Giardino, dove continuano a transitare le macchine in vista del derby della Capitale. Non ci sono feriti, ma la tensione è alta. E' in corso in questo momento il blocco del traffico alle auto dirette allo stadio Olimpico, mentre due ragazzi in sella a uno scooter con la sciarpa della Lazio sono stati visti passare davanti al bar River, uno dei ritrovi dei supporter romanisti.