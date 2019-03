Satanismo, oltre mille scomparsi in 10 anni

(Fotogramma)

E' sempre più allarme sette sataniche. "Negli ultimi 10 anni oltre mille persone sono scomparse, solo in Italia, perché appartenenti a sette o congregazioni pseudoreligiose". Lo denuncia Jole Santelli, vice presidente della commissione antimafia di Forza Italia, che ha presentato un disegno di legge - in via di definizione - che prevede l'introduzione del reato di 'manipolazione mentale'.

"Grazie al libro di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, 'Nella Setta'' - dice Santelli - è stato scoperchiato un pentolone che vede migliaia di nostri connazionali vittime di fanatismo e di torture psicologiche, private dai loro beni e dalla loro identità. Sono certa che su questo punto troveremo un largo consenso in Parlamento".

"È incredibile - annota ancora - che ogni tre giorni una persona solo in Italia - conclude Santelli - scompaia a causa di queste organizzazioni criminali che hanno il solo obiettivo di distruggere la personalità degli individui accumulando ricchezze e beni".