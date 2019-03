L'ultimo video di Daniele Nardi

(Fermo immagine dal video postato sul profilo Facebook di Daniele Nardi)

"Come previsto oggi ha ricominciato a nevicare". Così Daniele Nardi, l’alpinista morto insieme al collega Tom Ballard sul Nanga Parbat in Pakistan, nell'ultimo video pubblicato sul suo profilo Facebook dal campo base. Era il 21 febbraio. Mostra la sua tenda e quella del suo compagno Tom dopo una notte di neve. "La fiducia non manca, ci serve giusto un po’ di fortuna… e si riparte", aggiunge.

Il giorno dopo, come si aspettavano, "la tanto attesa finestra di bel tempo è arrivata puntuale" e i due "sono partiti carichi di energie e fiducia per raggiungere, come da programma, C1", si legge in un post del 22 febbraio. "Ma una volta giunti sul posto hanno deciso di non fermare la loro corsa! E così, viste le ottime condizioni meteo e la forte grinta che non li ha mai abbandonati, nemmeno in questi ultimi giorni di riposo forzato a campo base, si sono spinti fino a C2".

Il giorno dopo, 23 febbraio, Daniele e Tom hanno raggiunto Campo 3 a 5700 metri , proprio alla base dello Sperone Mummery. Dopo aver fatto una pausa al C3 hanno deciso di proseguire scalando ancora. Il 24 febbraio è l'ultimo giorno di comunicazione con l'alpinista arrivato a circa 6.300 metri. "Il meteo non è buono, c'è stata nebbia, nevischio e raffiche di vento", si legge su Facebook.