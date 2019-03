Chi è Virginia, la nuova fiamma di Di Maio

(foto da Facebook/Virginia Saba)

Alta, capelli biondi, di professione giornalista. Virginia Saba sarebbe la nuova fiamma del vicepremier Luigi Di Maio. Classe 82, cagliaritana e assistente parlamentare della deputata sarda M5S Emanuela Corda Saba è stata volto tv di Mediaset, Sky e Videolina, collaboratrice per il gruppo editoriale Unione Sarda ed è attualmente iscritta alla Pontificia Facoltà Teologica.

Paparazzata dal settimanale 'Chi' in compagnia di Di Maio in Spagna, avrebbe un flirt con il vicepremier da oltre due mesi. Nessuno scandalo secondo quanto apprende l'AdnKronos, visto che la giornalista sarda non è impegnata sentimentalmente, come neppure il vice premier (dopo la rottura con Giovanna Melodia) e non nasconde la relazione. Nessun commento dalla interessata, che comunque, non è stupita dalle 'critiche' dell'ambiente cagliaritano, sempre molto sensibile al gossip.

Laureata in Lettere moderne con 110 e lode, per diciassette anni Saba è stata giocatrice professionista di pallacanestro in serie A2 alla Virtus Cagliari. Ho collaborato alla realizzazione dell'autobiografia del cestista Nba Marco Belinelli, 'Pokerface' e di 'Storie di donne speciali'. Tra le esperienze del passato, nel suo cv figurano collaborazioni con Epolis e Sardegna Quotidiano. Dal 2008 al 2010 è stata inoltre corrispondente per SkySport e SkySport24 e per il portale 'La donna sarda'.