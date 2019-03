Doping, blitz contro traffico internazionale

(Afp)

Maxi blitz del reparto operativo del comando dei carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, coadiuvato da oltre 200 militari dell'Arma dei Carabinieri in provincia di Enna e in tutto il territorio nazionale. In corso l'esecuzione di 12 arresti per traffico internazionale di sostanze dopanti anabolizzanti e stupefacenti, tutte sostanze altamente pericolose e rivendute nel mondo sportivo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa, su richiesta della procura, dal gip del Tribunale di Enna Luisa Maria Bruno. Sono in corso oltre 50 perquisizioni in tutta Italia.