Revenge porn, stretta 5S

(Fotogramma)

Aumento delle pene, che arrivano fino a 10 anni se la diffusione di immagini a sfondo sessuale senza il consenso dell'interessato porti alla morte della vittima, e una forte spinta alla prevenzione attraverso un accordo con il ministero dell'Istruzione, in collaborazione con la Polizia postale, per illustrare nelle scuole linee guida per un uso consapevole del web. Sono alcuni punti previsti dalla proposta di legge del Movimento 5 Stelle, contro il fenomeno del 'revenge porn', presentata a Palazzo Madama, a prima firma della senatrice Elvira Evangelista.

La proposta, in 3 articoli, all'esame della Commissione giustizia del Senato, prevede un aumento delle pene da 6 mesi a 3 anni, per ''chiunque pubblica, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza l'espresso consenso delle persone rappresentate, al fine di provocare, nelle persone offese, gravi stati di ansia, di timore, di isolamento ''. La pena va da 1 a 4 anni se a farlo è un partner o ex partner, e sale da 5 a 10 anni se ''a seguito della pubblicazione del materiale sensibile la persona offesa muore, come conseguenza non voluta dal colpevole''.

Per chi contribuisce alla diffusione delle immagini, la proposta dei 5 Stelle prevede sanzioni da 75 a 250 euro. Il Miur, infine, stabilisce linee guida per la formazione degli studenti e del personale scolastico.

Per Elvira Evangelista, la proposta di legge ''colma una lacuna legislativa'' attraverso ''l'introduzione di un reato autonomo, che punisca la condotta del revenge porn''. Con lei il capogruppo dei 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, le giornaliste Selvaggia Lucarelli e Federica Sciarelli, il sottosegretario al Miur Salvatore Giuliano, e Maria Teresa Giglio, la mamma di Tiziana Cantone, la ragazza napoletana che si suicidò dopo la diffusione di immagini che la riguardavano.

''Non è possibile che il web e i social siano usati senza regole, come un vero e proprio far west'', ha spiegato la senatrice, annunciando l'intenzione di introdurre ''un'ulteriore aggravante se il soggetto rappresentato è un minore''. ''Non è un rincorrere l'emergenza - ha precisato il capogruppo Patuanelli - ma è un'emergenza che va avanti da troppo tempo''.

Di "vera emergenza educativa, sulla quale occorre intervenire" ha parlato il sottosegretario al Miur Salvatore Giuliano, ricordando l'impegno del ministero nella prevenzione e sottolineando "la necessità di coinvolgere in questa sfida anche le famiglie" e di "prevedere misure più stringenti anche per i provider del Web". "La scuola c'è - ha assicurato - la nostra attenzione sul fenomeno è massima".