Scontro tra treni nel comasco, oltre 50 feriti

(Foto dal profilo Twitter dei Vigili del fuoco)

Scontro tra due treni a Inverigo, in provincia di Como. I feriti da un primo bilancio sarebbero oltre 50. E' accaduto alle 18.39.

A provocare l'incidente è stata la partenza con il rosso di uno dei convogli. E' la stessa Trenord a ricostruire l'accaduto. Il treno 1665, partito da Milano Cadorna alle 17.38 e diretto ad Asso 18.59, riprendendo la corsa da Inverigo verso Canzo-Asso ha lasciato la stazione con semaforo rosso. Il macchinista ha immediatamente frenato, senza poter evitare il contatto con il treno 1670 (Asso 18.03-Milano Cadorna 19.22) che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano.

A intervenire sul posto, oltre alle ambulanze e alle automediche, gli elisoccorsi di Milano e Como. Il bilancio vede al momento 6 codici Gialli già inviati in Ospedale a Cantù, Erba, S. Anna, Lecco e circa 50 codici verdi in corso di valutazione.

La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Ferrovie Nord Milano-Asso tra Arosio e Merone. In servizio vi sono autobus sostitutivi tra Arosio e Merone.