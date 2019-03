Cade ultraleggero, morto il pilota

Foto dei vigili del fuoco

Non c'è stato niente da fare per il pilota di un ultraleggero che è caduto in una zona boschiva nei pressi di via Loria a Cassola nel vicentino. Alle 15.25 si è reso necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco che, accorsi da Bassano, hanno spento le fiamme del velivolo. Il pilota è morto sul colpo come accertato dal medico del 118. Il velivolo era decollato dalla vicina avio superficie di Cassola distante un paio di chilometri. Sul posto si è recata anche la polizia di stato. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.