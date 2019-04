Migranti: sindaco Lampedusa incontra Tajani

Martello con Tajani

"Abbiamo incontrato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, con lui abbiamo avviato un importante dialogo esponendo esigenze, difficoltà ed opportunità dei territori di confine impegnati in prima linea sul fronte dell'accoglienza e dell'integrazione". Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa che è comune capofila del progetto "Snapshots from the Borders" che mette insieme 36 partner, tra cui 19 territori di 13 stati europei.

All'incontro, che si è tenuto questa mattina a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo, con il sindaco di Lampedusa era presente una delegazione di rappresentanti di 12 enti locali europei aderenti al progetto. Fra i temi affrontati, la richiesta di misure a sostegno dei comuni e delle isole di confine, e la proposta di istituire il 3 ottobre di ogni anno la "Giornata Europea dell'Accoglienza e della Memoria".