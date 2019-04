Killer di Stefano libero per errore

(Foto Fotogramma)

Said Mechaquat, ritenuto responsabile dell'omicidio di Stefano Leo -il 33enne ucciso con una costellata il 23 febbraio scorso ai Murazzi del Po - il giorno dell'omicidio avrebbe dovuto trovarsi in carcere. Nel giugno 2016 il giovane era stato condannato a 1 anno e 6 mesi per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni dell'ex compagna. Il giudice gli aveva negato la sospensione condizionale della pena per alcuni reati commessi in passato, e quando la sentenza è divenuta definitiva, per il 27enne sarebbe dovuto scattare l'arresto e la carcerazione. Ma così non è stato.

"Partecipo al dolore della famiglia di Stefano Leo, anch'io ho un figlio e se mi fosse accaduta una cosa così sarei mortificato - ha spiegato il presidente della Corte d'Appello di Torino Edoardo Barelli Innocenti, chiamato in causa -. Se mi verrà chiesto sono pronto ad incontrarla ma la cancelleria ha come input quello di far eseguire le sentenze più gravi, sopra i tre anni, perché al di sotto si ha la possibilità di ottenere l'affidamento in prova. In questo caso i maltrattamenti erano aggravati perché avvenuti in presenza di un minore, nel caso del 27enne la sospensione della pena non c'era e l'ordine di carcerazione doveva essere emesso ma se negli uffici c'è carenza di personale non è solo colpa nostra".

"Sono qui a prendermi i pesci in faccia, come è giusto che sia, ma non si può scrivere la colpa è solo dei magistrati, stiamo facendo il possibile per ridurre gli arrestati - ha proseguito -. Non è neanche giusto distinguere tra magistrati e cancelleria, la massa di lavoro da smaltire è tale che il ministero della Giustizia dovrebbe provvedere ad assumere cancellieri e assistenti perché è quello di cui abbiamo bisogno quanto c'è un problema ci si mette intorno a un tavolo perché questo non accada più e anche questa sarà l'occasione perché una simile vicenda non capiti più ma con le attuali forze non posso garantire che questo non accada e lo dico con il cuore infranto".

"E' duro da dire - ha ammesso ancora il presidente della Corte d'Appello, commuovendosi mentre parlava - ma noi ce la mettiamo tutta, bisogna però che qualcuno ci aiuti. Il sistema è malato, dobbiamo impegnarci tutti per migliorarlo. Se e quando arriveranno gli ispettori vengano a vedere in quale situazione ci troviamo ad operare", ha spiegato ancora.

L'ispettorato del ministero, intanto, ha avviato accertamenti preliminari sull'omicidio di Stefano. "Chiedo sempre all'ispettorato d procedere immediatamente. Già stamani l'ispettorato del ministero si è attivato proprio con la massima tempestività possibile proprio perché dobbiamo verificare quello che è accaduto" ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.