Terrorismo, ecco la lista latitanti chiesti da Italia a Francia

di Marco Mazzù

Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la lista degli ex terroristi latitanti che negli scorsi anni hanno trovato rifugio in Francia per sottrarsi alla giustizia italiana. L'elenco è stato consegnato dal ministro degli Interni Matteo Salvini al suo collega francese Cristophe Castaner durante il G7 di Parigi: Giorgio Pietrostefani, Enrico Villimburgo, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti, Raffaele Ventura, Giovanni Alimonti, Ermenegildo Marinelli, Luigi Bergamin, Roberta Cappelli, Enzo Calvitti, Paolo Ceriani Sebregondi, Maurizio Di Marzio, Gino Giunti.