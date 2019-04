Via Crucis al Colosseo

(Afp)

Tradizionale rito della Via Crucis che chiude il primo giorno del triduo di preparazione alla Pasqua. La Croce sarà portata nella prima e nell'ultima delle 14 stazioni dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Papa Francesco seguirà la cerimonia - trasmessa in mondovisione - come da tradizione, dalla collinetta posta proprio di fronte al Colosseo, davanti alla Basilica di Massenzio al fianco della Via Sacra che attraversa tutto il Foro Romano fino al Campidoglio. I testi della Via Crucis sono stati affidati a suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata e presidente dell'associazione 'Slaves no more', che ha posto al centro delle meditazioni la sofferenza di tante persone vittime della tratta di esseri umani. Al termine della processione, il Papa pronuncerà un discorso-preghiera incentrato sul significato cristiano della Croce.

In prima linea nell'assistenza famiglie italiane e straniere, volontari laici e religiosi, molte donne e anche un disabile tra le persone che portano la Croce nel corso della Via Crucis. Per la seconda stazione ci sarà una famiglia italiana: Antonio Lìpari, Laura Amico, Gaia e Claudio; le suore Pallottine del Brasile e dell'India porteranno la croce alla terza stazione: si tratta di Venicia Meurer e di suor Lilly Nanat. Alla IV stazione la croce sarà portata dai volontari dell'Unitalsi: tra loro ci sarà Costantino Fois, con disabilità; Francesco Diella (barelliere) Maria Gisella Molina (sorella assistenza); Carla Capuano (sorella assistenza). La V stazione sarà tutta al femminile con Patrizia Mason, Laura Manzato e Laura Ferrario; di nuovo una famiglia italiana per la sesta stazione; alla VII stazione la croce sarà portata dai polacchi Jakub Sniec e Roza Mika; Francesca Armogida e Giovanni Giuliani la sorreggeranno alla VIII stazione; alla IX stazione la croce sarà portata da una consorella di suor Eugenia Bonetti, autrice delle meditazioni della Via Crucis come ha voluto il Papa: si tratta di suor Anelia Gomez Da Paiva, missionaria della Consolata, insieme a Lucia Capuzzi. La croce alla X stazione sarà portata dalla suora Canossiana, Josephine Sim, insieme a madre e figlia nigeriane Patricia Ogiefa e Cristina Ogiefa; Suor Rita Giaretta porterà la croce alla XI stazione insieme a Ezekiel Joy (Casa Rut - Caserta); di nuovo una suora per la XII stazione, Mihaela Elizabeta Balauca (Ponte Galeria) che porterà la croce con Maria Leonor Jardon (Unità di strada); la croce della XIII stazione sarà sorretta da un sacerdote siriano padre Francois Shamiyeh con padre Theodorus Beta Herdistyan dei Frati di Terra Santa. Due giovani italiani portano le torce: Giovanni Settimio e Gianluca Silva.