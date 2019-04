Rogo in ghetto a Foggia, un morto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Incendio nella notte in una baracca del ghetto di Borgo Mezzanone, nel foggiano: un corpo carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco dopo che le fiamme sono state spente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono ora in corso le indagini sulle cause del rogo e per identificare la vittima. Nei prossimi giorni si terrà l'autopsia. Intanto sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la bonifica dopo le fiamme.