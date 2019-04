Sfida a distanza tutta siciliana tra Salvini e Di Maio

Il palco del M5S

(dall'inviata Elvira Terranova)- Un vicepremier, Matteo Salvini ha appena finito di parlare davanti a una folla festante a Gela, e a circa 80 km di distanza, si prepara il palco per l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, atteso tra poco a Caltanissetta per sostenere il candidato sindaco del comune del M5S Roberto Gambino. La piazza è ancora sonnecchiante, la gente passeggia, i tecnici sono al lavoro per definire gli ultimi ritocchi alle luci, all'audio.

E' lo stesso palco da cui ha parlato iero sera anche Salvini, davanti a centinaia di persone, ma anche a un gruppo di contestatori a cui il ministro dell'Interno si è rivolto con sfottò: "Dai, cantate bene 'Bella ciao, così vi segnalo a 'The Voice' di Simona Ventura". Dal palco di Gela (Caltanissetta), poco fa, Matteo Salvini ha lanciato invece una stoccata agli eterni alleati-rivali Cinque stelle: "C'è una scelta di cambiamento per Gela ed è quella per la Lega. Avete vissuto venticinque anni di sinistra. Se volete votare i cinquestelle, fate voi: li avete già provati negli ultimi anni... Mi hanno detto che c'è una lista minestrone, deve c'e' dentro tutto, Crocetta, Miccichè. A me non piacciono le ammucchiate, sono all'antica". E poi una frecciata anche al ministro delle Infrastrutture Toninelli: "Lo dico sottovoce a Toninelli che strade in Sicilia vanno riammodernate".

Tra poco toccherà a Luigi Di Maio, che arriverà accompagnato dal delfino siciliano Giancarlo Cancelleri. Replicherà alle frecciatine di Salvini lanciate poco fa a meno di 100 km di distanza? Intanto, a pochi metri dalla centralissima piazza Umberto c'è l'altro candidato sindaco, Salvatore Messana, che sta incontrando i suoi elettori, alla presenza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Proprio ieri sera, da Bagheria (Palermo), Salvini ha attaccato il sindaco del capoluogo siciliano dicendo: "Quel fenomeno lì quando arriva un barcone dice che li vuole accogliere tutti i migranti a bordo. Ma perché non si occupa dei palermitani?...". Domenica è vicina. E la sfida è tutta aperta.