Accoltellato attore de 'La paranza dei bambini'

Accoltellato attore che ha recitato nel film 'La paranza dei bambini'. Il ragazzo, un 18enne ucraino, è stato accoltellato la scorsa notte a Napoli, nella zona dei cosiddetti "baretti" di Chiaia.

Il giovane era in compagnia di un amico 21enne, napoletano, quando, intorno alle 3, è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi. Uno di questi gli ha chiesto se fosse originario del Rione Traiano: alla sua risposta negativa è scattata l'aggressione a calci e pugni, nel corso della quale il 18enne è stato ferito con un coltello al fianco destro.



Trasportato all'ospedale Loreto Mare, è stato giudicato guaribile in 20 giorni ed è attualmente ricoverato in osservazione. Il 21enne, colpito anch'egli da calci e pugni, è stato giudicato guaribile in 5 giorni ed è stato dimesso. Indaga la Polizia.