Pestato da bulli, "condizioni critiche prima del ricovero"

(Foto Adnkronos)

di Silvia Mancinelli

"Le condizioni di Antonio Cosimo Stano erano drammatiche già prima del ricovero. Quando è arrivato in ospedale il quadro che ci siamo trovati davanti era di choc settico". A parlare all’Adnkronos è la dottoressa Irene Pandiani, direttore sanitario dell’ospedale Giannuzzi dove il 66enne bullizzato dalla baby gang è morto il 23 aprile. "A causare la morte è stata una grave peritonite instaurata giorni prima dell’arrivo in ospedale, sono stati trovati i tessuti già necrotici - spiega la dottoressa - Per giorni non si è alimentato, era disidratato, aveva una insufficienza renale, respiratoria. Ha subito un primo intervento il 12 aprile. Dopo quello, in rianimazione, era vigile, reidratato grazie alle cure antibiotiche a compensare ma le ulcere a livello gastrointestinale gli facevano perdere sangue. Il 18 ha subito un secondo intervento, è stato perfino trasportato a Taranto nel tentativo di embolizzare i vasi intestinali, ma a causa delle cattive condizioni della parete intestinale ormai compromessa dalla necrosi, non è stato possibile".

Una agonia vera e propria, dunque, una lotta per salvare Stano finita alle 18 del 23 aprile, dopo la quarta operazione in appena undici giorni. "Questo caso lo stavamo seguendo, già durante il ricovero - precisa la direttrice sanitaria del Giannuzzi - è avvenuto il sequestro della documentazione sanitaria dalla procura, le denunce erano già partite. Il nome dell’ospedale non deve essere compromesso perché è stato fatto tutto il possibile per salvarlo. Gli organi erano già compromessi a causa della necrosi avanzata a livello della mucosa quindi non è stato possibile suturare. Le condizioni in cui è arrivato non permettevano di effettuare una semplice gastroctomia. Portato a Taranto il 22, è tornato al Giannuzzi perché non è stato possibile fare l’intervento che si voleva fare e alle 18 del 23 aprile è deceduto".