Precipita dalla finestra, grave bimbo

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

Precipita dalla finestra di casa, grave un bambino di 10 anni. E' accaduto intorno alle 8:15 a Battipaglia (Salerno).

In compagnia della mamma, era uscito per andare a scuola ma, dopo aver detto di aver dimenticato un quaderno, sarebbe tornato in casa e poi sarebbe precipitato nel vuoto da circa 10 metri. A dare l'allarme è stata la donna. Il bimbo è ricoverato al Santobono di Napoli.