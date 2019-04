Pestato da bulli, otto fermi

Scattano provvedimenti di fermo per la morte di Antonio Cosimo Stano, il 65enne deceduto a Manduria. La Polizia ha eseguito otto provvedimenti di fermo nei confronti della 'Comitiva degli Orfanelli' di Manduria: tortura e sequestro di persona le accuse mosse dalla Procura.

Ad esito di indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Taranto, guidata dal Procuratore Carlo Maria Capristo, e della Procura per i Minorenni, guidata da Pina Montanaro, agenti della Questura tarantina hanno dato esecuzione ad otto provvedimenti di fermo di indiziato di delitto nei confronti di altrettanti soggetti - di cui sei minori di età - ritenuti a vario titolo gravemente indiziati in concorso dei reati di tortura, danneggiamento, violazione di domicilio e sequestro di persona aggravati.



I provvedimenti di fermo, spiega la Polizia, intervengono sulla triste vicenda che ha visto vittima Stano, morto lo scorso 23 aprile per choc cardiogeno presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Giannuzzi di Manduria.