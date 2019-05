Donna sgozzata a Piacenza, fermato il marito

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Era stato rintracciato ieri nel tardo pomeriggio in un autogrill sull'A4, in Veneto, Abdelkrim Foukahi. L'uomo, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, è accusato di aver ucciso la moglie, Damia El Essali, trovata sgozzata ieri mattina nella sua casa di Borgonovo (Piacenza).

Quaranta anni, marocchino, Foukahi si era reso irreperibile insieme ai figli di 2 e 4 anni. Ora si trova in carcere a Venezia. Il provvedimento di fermo gli è stato notificato mentre era nella caserma dei carabinieri per essere sentito. L'uomo non ha ammesso il fatto. Ora si attende la convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria e seguirà l'interrogatorio di garanzia da parte dell'autorità giudiziaria. I figli dell'uomo e della vittima stanno bene e sono stati affidati alla famiglia della madre che vive nella zona di Borgonuovo.