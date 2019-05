Non vuole riconsegnare figlia a ex e si barrica in casa

(Foto Fotogramma)

Non voleva riconsegnare la figlia di 9 anni all'ex moglie e per ore si è barricato in casa. Alla fine un 45enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Scandicci (Firenze) con l'accusa di sequestro di persona.

Nel pomeriggio di ieri, i militari della stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Scandicci sono intervenuti dopo che l'uomo si è rifiutato di riconsegnare la figlia alla madre e non aprendo la porta di casa. Una intensa attività di negoziazione portata avanti dai carabinieri ha consentito, dopo alcune ore, di convincerlo a rilasciare la figlia.

Il 45enne però non ha desistito e ha continuato a rimanere barricato in casa con l'anziana madre. Alla fine i carabinieri con i vigili del fuoco hanno forzato la porta d'ingresso dell'appartamento e l'uomo, senza opporre resistenza, è stato arrestato e condotto nel carcere di Sollicciano.