Foto Adnkronos

E' stato investito intorno alle 14 da un camion in via Tiburtina all'altezza del grande raccordo anulare direzione centro ed è morto sul colpo. Vittima un ciclista ancora non identificato, incastrato sotto le ruote del mezzo. L'uomo è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con due mezzi.