"Salvini, cosa dovevi dirci?": striscione studenti prof sospesa

Lo striscione davanti all'Istituto tecnico 'Vittorio Emanuele III'

"Salvini, noi siamo qui. Cosa dovevi dirci?". E' lo striscione con vernice rossa che campeggia davanti all'Istituto tecnico 'Vittorio Emanuele III' in via Duca della Verdura a Palermo, scuola in cui insegna la docente sospesa dal Provveditorato per le slide degli studenti che hanno paragonato le leggi razziali al decreto sicurezza.

Nel pomeriggio il ministro Bussetti e Matteo Salvini incontreranno la professoressa Rosa Maria Dell'Aria.