A qualcuno piace caldo

(Fotogramma)

Un vortice ciclonico manterrà condizioni di forte instabilità al Sud, alta pressione e caldo altrove. Già da oggi, un vasto campo di alta pressione, di origine oceanica, si allungherà verso l'Europa occidentale, abbracciando anche parte dell'Italia. Le regioni meridionali e parte di quelle centrali invece continueranno ad essere interessate da un vortice ciclonico. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato 1 giugno sarà una bella giornata di sole su quasi tutte le regioni del Centro-Nord con temperature attese in deciso aumento, per una vera e propria esplosione del caldo, con punte fin verso i 30°C nelle principali città di pianura e sulle zone interne. Nel corso del pomeriggio non sono da escludere dei rovesci sulle aree montuose appenniniche centro-meridionali, in particolare su basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Basilicata.

Domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, ancora con una giornata dal sapore estivo al Nord, con tanto sole e con valori termici che potranno superare i 30°C in diverse città, come ad esempio Milano, Torino, Bologna e Firenze. Discorso ancora una volta diverso per parte del Centro e per il Sud a causa della presenza di un vortice ciclonico di origine balcanica. Contesto instabile con ampie schiarite alternate a rovesci anche a carattere temporalesco in particolare tra basso Lazio (possibile qualche acquazzone anche a Roma), Campania, Molise, Puglia e Calabria.

La redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa inoltre che il caldo comincerà ad aumentare lentamente anche al Sud benché continuerà ad essere interessato da temporali e grandinate pomeridiane, infatti nel corso della prossima settimana, attorno al 5-6 Giugno l’anticiclone oceanico verrà sostituito da quello africano che provocherà la prima vera ondata di caldo intenso al Sud.