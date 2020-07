Raggi e Bonisoli tagliano nastro nuovo percorso archeologico Fori Imperiali

Sindaca Raggi e Ministro Bonisoli al taglio del nastro Fori Imperiali

D'ora in poi basterà un solo biglietto per visitare il Foro Romano e i Fori Imperiali. Lo prevede un protocollo d'intesa firmato dal ministro per i Beni Culturali, Albero Bonisoli e la sindaca di Roma, Virginia Raggi che oggi hanno tagliato il nastro, sotto un sole cocente all'interno del parco archeologico romano, dando il via a questo nuovo itinerario.

"E' una giornata storica quella di oggi - ha detto Raggi in conferenza stampa - i Fori imperiali sono finalmente uniti. Diamo la possibilità ai cittadini e ai turisti di vivere un'esperienza unica visitando nello stesso tempo il Palatino, il Foro Romano, il Foro di Cesare e il Foro Traiano,. Nella Città Eterna si può vivere un'esperienza culturale che racchiude 3mila anni di storia. Quello che l'Amministrazione di Roma Capitale di concerto con il ministero dei Beni Culturali è riuscita a realizzare è un grande successo. Tenere separate aree archeologiche e luoghi culturali per diverse competenze istituzionali non funziona né per amministrare gli spazi né per la fruizione di cittadini e turisti".

"Abbiamo lavorato tantissimo per raggiungere questo obiettivo, per aprire questo cancello, e ne raggiungeremo altri a piccoli passi - ha aggiunto la sindaca - abbiamo scardinato e superato, grazie alla collaborazione tra Comune e Ministero, ostacoli burocratici di norme e leggi che i cittadini e anche noi non capivamo. Dobbiamo continuare a lavorare per far diventare Roma un museo fruibile a tutti. Perché la cultura è di tutti. Non ci piacciono per esempio gli ingressi a pagamento nelle chiese, perché la cultura non è elitaria".

Orgoglioso e soddisfatto il ministro Bonisoli. "Vogliamo realizzare presto un grande Central Park archeologico al centro di Roma. Questo è solo il primo step, ma poi tante altre aree potrebbero essere aggiunte come il Circo Massimo, i Mercati di Traiano e le Terme di Caracalla in un itinerario senza soluzione di continuità", ha affermato questa mattina il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, inaugurando con la sindaca Virginia Raggi il nuovo percorso di visita che dal 29 giugno permetterà di scoprire in un'unica passeggiata il Foro Romano e i Fori Imperiali, grazie all' intesa siglata dal Parco Archeologico del Colosseo e dalla Soprintendenza Capitolina ai Beni culturali.

Alla conferenza stampa era presente anche il vicesindaco di Roma Luca Bergamo, che ha ribadito l'intenzione di "realizzare un grandissimo parco urbano. Ci sono molti studi in corso per valutare l' inclusione degli altri siti e l'eventuale pedonalizzazione via dei Cerchi. Dal 29 giugno si potrà finalmente visitare i Fori nella loro interezza perché il buonsenso - ha aggiunto Bergamo - e la collaborazione istituzionale hanno finalmente consentito di lavorare per l'interesse generale, superando un'antica divisione che vedeva da un lato l'area amministrativa da Roma Capitale e dall'altra parte quella amministrativa dal ministero dei Beni Culturali. E' un bellissimo passo avanti che mette a disposizione di chiunque una nuova prospettiva sull'area archeologica tra le più importanti del mondo".