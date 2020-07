Iostocoipicchiatori, post choc contro ragazzi Cinema America

Non basta l'aggressione subita da 4 ragazzi a Trastevere, pestati dal branco perché 'rei' di indossare le magliette del Cinema America. Ora spunta anche l'hashtag Iostocoipicchiatori. Mentre da tutte le forze politiche e non solo è arrivata la solidarietà ai giovani aggrediti, sui social si scatena l'attacco. L'area di provenienza, scrive 'Il Messaggero', è quella cosiddetta antagonista della Capitale. La 'colpa' dei ragazzi dell'America è di essersi rivolti alle forze dell'ordine. "Imparate a difendervi. Smettete di piangere. E soprattutto non andate in Questura poi" si legge in un post. Ancora peggio un altro: "Poche ve n'hanno date". E così c'è pure chi mette in dubbio l'orientamento dei ragazzi. "Colpisce la disinformazione dei fasci romani - scrive un altro - che scambiano per antifascisti dei giovani democratici appassionati di cinema e delle istituzioni della Repubblica italiana. Quando si dice violenza gratuita. A sto punto picchiate direttamente i passanti, dove tra l'altro è statisticamente più probabile trovare degli antifascisti".