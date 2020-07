Investe la figlia di un anno

(FOTOGRAMMA)

Tragedia a Villarbasse, nel torinese, dove una bimba di neppure due anni è morta investita da un'auto guidata dalla madre nel cortile di casa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, la donna avrebbe investito la figlia in retromarcia. La bambina era con la nonna e molto probabilmente all'improvviso si è staccata per andare dietro la macchina.

Sarà l'autopsia a far luce sulle cause della morte. Intanto, i carabinieri hanno sequestrato la macchina mentre la mamma della bambina è stata indagata per omicidio stradale.