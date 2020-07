Cos'è il downburst

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Assomiglia ad una tromba d'aria, ma non lo è. Il downburst, il fenomeno che si è verificato oggi a Modena, si forma in presenza di un temporale. Non è altro che la colonna di aria fredda che dal cumulonembo scende rapidamente verso il suolo spiega ilMeteo.it. Scendendo verso il suolo l'aria impatta su di esso perpendicolarmente, creando una specie di 'scoppio' (burst), dopo di che l'aria si espande orizzontalmente, e la sua velocità sarà variabile, ma molto intensa creando raffiche di vento improvvise e violente.

Mentre nella tromba d'aria il vento gira attorno al vortice, quindi in maniera simil circolare, nel downburst il vento va verso un'unica direzione.