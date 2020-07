Nubifragio a Milano, su Modena si abbatte downburst

(Foto Fotogramma)

Dopo aver martoriato il Nord, il maltempo si è ora spostato al Centro. Le città più colpite in questo momento sono Bologna e Modena, dove si sono abbattute violentissimi temporali con forti grandinate e il fenomeno del 'downburst' (Cos'è).

Trenta persone sono finte al pronto soccorso dei due ospedali del capoluogo, il Policlinico e l'Ospedale civile di Baggiovara, per via di contusioni causate dalla violenta grandinata. In 15 sono codici verdi, medicati a Baggiovara, mentre altri 15, di cui 12 verdi e 3 in codice giallo, sono stati assistiti a Modena. Tra loro anche un malore e una persona coinvolta in un incidente stradale a causa del maltempo. Nessuno dei feriti è grave e, fa sapere l'Azienda ospedaliera modenese, dopo le cure del caso verranno presumibilmente dimessi.

Secondo quanto riferito dal Comune, le strade bloccate dal maltempo (soprattutto a causa della caduta di rami e alberi che hanno causato problemi di viabilità), sono corso Vittorio Emanuele, via Giannone (dove sono intervenuti i tecnici di Seta perché gli alberi hanno interferito con le linee dei filobus), Santa Caterina, Fossamonda, via San Remo, via Prampolini. Il sottopasso di via Capitani è stato chiuso mentre in via Emilia il traffico è stato fermato per via di tegole cadute sulla carreggiata. Al lavoro i tecnici di Gera per sistemare i semafori danneggiati dalla grandine e dal vento, e hanno subito danni anche strutture esterne di locali e alcuni impianti sportivi.

Una ventina di persone sono invece state assistite dal 118 per ferite in seguito al maltempo a Bologna: secondo quanto si apprende nessuna di esse sarebbe grave. Alcuni di questi erano tra i partecipanti al Gay Pride. Al Comune sono giunte segnalazioni di auto danneggiate dalla grandine, mentre risultano rami caduti in viale Ercolani e viale Aldini, con rallentamenti al traffico, e in via Mengoli. I carabinieri di Bologna sono inoltre intervenuti nel pomeriggio per agevolare la viabilità e fornire ausilio ai vigili del fuoco nel sottopasso di via Lenin, rimasto allagato, e in via Panzini per la caduta di un albero in mezzo alla strada.

Forti piogge e grandinate a Milano e sull'hinterland. Poco dopo le 9 la grandine è caduta sulle zone centrali della città, causando disagi nella zona della Stazione Centrale e al mercato di via Benedetto Marcello. E poco prima delle 10 a seguito dei forti temporali il Seveso è esondato. Alle 11.15 c'è stata una nuova esondazione in via Valfurva, di maggiore entità rispetto alla precedente delle 9.55, hanno fatto sapere dal Comune di Milano. Alcune autovetture sono rimaste bloccate dall'acqua nei sottopassaggi in alcuni Comuni a Nord di Milano, riferiscono i vigili del fuoco, in particolare a Baranzate e a Monza. Numerose cantine si sono allagate. Solo in serata il Seveso è tornato nei limiti ordinari e solo a quel punto tutta la viabilità precedentemente interrotta è stata ripristinata, mentre sono ancora in servizio i mezzi Amsa per terminare la pulizia delle strade. Ne dà notizia il Comune di Milano. In via di conclusione anche l'intervento nel sottopasso Negrotto, grazie al lavoro di Protezione civile e Amsa, mentre tutti gli altri sottopassi sono già stati riaperti. I livelli del Lambro sono in lenta discesa ma restano alti, in caso di necessità sarà attivato il piano di evacuazione della comunità - composta da circa 80 persone - all'interno del Parco Lambro. Al momento una forte perturbazione sta attraversando le province di Pavia e Piacenza, mentre una leggera perturbazione si registra a nord della provincia di Como. L'allerta regionale si concluderà domattina alle 6.

Allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico anche nelle zone interne della Toscana. Possibili rovesci e forti temporali sparsi con colpi di vento e grandinate. Dalla serata i fenomeni diverranno più isolati e tenderanno a concentrarsi sull'Appennino fiorentino ed aretino. Da domenica è previsto il ritorno a condizioni meteo più stabili.