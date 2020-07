Roma, motociclista muore in schianto con auto

Un motociclista di 43 anni è morto in un incidente con un'auto. E' avvenuto in via Casal del Marmo, a Roma ieri intorno alle ore 18, e sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale del Gruppo Monte Mario. Il motociclista nello schianto è rimasto ferito in condizioni gravissime e trasportato all'ospedale Gemelli in codice rosso, ma in seguito è deceduto in ospedale.