Lascia figlio disabile in auto sotto il sole, denunciata

Si è recata al supermercato a fare la spesa lasciando in macchina sotto il sole battente il figlio maggiorenne disabile. Per questi motivi i carabinieri della stazione di Novellara, unitamente ai colleghi di Fabbrico che hanno curato il primo intervento affidando il ragazzo nelle mani dei sanitari, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura reggiana la mamma, una 50enne residente nella bassa reggiana, ritenuta responsabile del reato di abbandono di persona incapace.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri di Novellara e Fabbrico, supportati anche dalle testimonianze di alcuni dipendenti del supermercato che hanno attivato i carabinieri, la donna alle 12 di ieri ha parcheggiato l’autovettura nel parcheggio di un supermercato di Novellara lasciando incustodito a bordo del mezzo il figlio maggiorenne invalido e incapace di provvedere a se stesso. Stando a quanto accertato il figlio è rimasto chiuso all’interno del mezzo per circa 30 minuti sotto il sole, sino all’arrivo dei carabinieri che tenuto conto dell’elevata temperatura, attivavano il personale sanitario del 118 che prestava assistenza medica al ragazzo.