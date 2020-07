Scoppia condizionatore, tre feriti

(Fotogramma)

Questa mattina, attorno alle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, dove un condizionatore è scoppiato in un ristorante-albergo provocando un incendio. Le persone rimaste ferite nell'incidente sono tre donne. La più grave è una 84enne che è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano in elisoccorso, le altre due donne sono state portate rispettivamente al Niguarda e all'ospedale di Zingonia, in provincia di Bergamo. La procura di Milano, intervenuta sul posto con una squadra di polizia giudiziaria ad hoc, sta indagando sulle cause dell'esplosione. Dalle prime ricostruzioni il motore dell'impianto si sarebbe surriscaldato innescando lo scoppio, seguito da una fiammata e da un incendio che ha interessato la parte dell'edificio che ospita l'abitazione privata dei gestori della struttura.