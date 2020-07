Stromboli avvolta dai detriti

(Adnkronos)

Notte abbastanza tranquilla a Stromboli, dopo la violenta esplosione di ieri pomeriggio che è costata la vita a un giovane escursionista di Milazzo. Ci sono state piccole scosse durante la notte ma non violente. L’isola è avvolta da detriti e cenere che hanno invaso soprattutto la frazione di Ginostra. In allerta le squadre della Protezione civile regionale e dei vigili del fuoco, ma anche i canadair pronti a intervenire. In mare c'è anche una nave che è stata allestita per eventuali evacuazioni.

"Dall’alba siamo tutti impegnati a spalare detriti che raggiungono anche i sei-otto centimetri di altezza". Così all’Adnkronos Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra. "Durante la notte che è stata relativamente tranquilla - dice Giuffrè - abbiamo avvertito piccole scosse ma niente di più". Ieri Giuffrè dopo lo scoppio e il terrore ha subito portato al sicuro la moglie e i due gemellini che hanno trascorso la notte a Milazzo. "Per ora preferisco che stiano al sicuro - dice - se ci fosse un allarme sarebbe difficile scappare con due bimbi piccoli".

"Un pensiero a Massimo Imbesi che ieri ha perso la vita a Stromboli e un abbraccio a i suoi cari. Nella notte sono rimasto in costante contatto con il Dipartimento Protezione Civile per essere aggiornato sulla situazione. Ringrazio tutte le forze coinvolte nelle operazioni di soccorso e assistenza", ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.